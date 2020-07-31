США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении Помпео.

По его утверждению, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют "серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Кроме того, запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, поскольку считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "контролирует строительный сектор" страны.

"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", - отмечается в заявлении.

Среди 22 металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.