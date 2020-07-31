В Арцахе подтверждено 4 новых случая COVID-19

По состоянию на 31 июля в Республике Арцах подтверждено 4 новых случаев COVID-19. Как передает Арменпресс, об этом сообщает информационный штаб Арцаха со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны. Все новые случаи - контакты из ранее выявленных очагов в Степанакерте, члены двух семей.

До сих пор COVID-19 в Арцахе диагностирован у 236 человек, 167 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 68 пациентов. Есть 119 изолированных лиц. Для тестирования был проведен забор 172 проб. Всего проведено 5 691 тестирований.

В стране случаев смерти от COVID-19 не зафиксировано. Есть один случай смерти больного с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Срок чрезвычайного положения, объявленного в Республике Арцах 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июля, продлен еще на 32 дня - с 22:00 11 июля 2020 года до 22:00 12 августа 2020 года включительно.

Норайр Шогикян