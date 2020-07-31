В Армении подтверждено 354 новых случая COVID-19: выздоровел 631 человек, 10 скончались

В Армении по состоянию на 31 июля всего подтверждено 38 550 случаев COVID-19, 28 997 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 587 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1 982 теста, а в общем счете 163 736.

Выявлено 354 новых случая заражения, 631 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 738 летальных исходов (увеличились на 10).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 65, 41, 61, 82, 79, 72, 63, 64 лет и женщины 70, 76 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 228.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян