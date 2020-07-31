Артур Ванецян отказался от дачи разъяснений по готовящемуся делу

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, председатель партии “Родина” Артур Ванецян после выхода из здания СНБ заявил журналистам, что он не имеет никакого процессуального статуса.

“В рамках подготовки материалов я был приглашен для дачи разъяснений. Хочу отметить, что у меня не было никаких обязательств для приезда, но, уважая этот институт, я приехал и отказался дачи разъяснений”, - сказал Ванецян.

Ванецян чуть раскрыл, о каком деле идет речь. “В 2018 году был восстановлен один из наших бывших сотрудников, который, согласно комментариям СНБ, не мог быть восстановлен на этой должности”.

Бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии “Родина” Артур Ванецян приглашен в Службу национальной безопасности для дачи разъяснений. Как передает Арменпресс, член партии “Родина” Арсен Бабаян 30 июля опубликовал фотографию листка уведомления СНБ, в котором говорилось, что в следственном департаменте СНБ Республики Армения готовятся материалы о назначении в СНБ Армении с нарушением требований ст. 16 Закона “Об органах национальной безопасности”.

“Исходя из необходимости готовящихся материалов, Вы приглашены в следственный департамент СНБ Республики Армения для дачи разъяснений. При желании Вы можете явиться с адвокатом”, - говорится в уведомлении, отправленном Ванецяну.