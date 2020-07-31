Токио вновь обновил рекорд суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Токио за минувшие сутки 400, что стало рекордом за все время распространения инфекции на территории японской столицы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу на экстренной пресс-конференции объявила губернатор Юрико Коикэ.

По ее словам, за прошедшие сутки в Токио зафиксировали 463 новых случая заражения, впервые объем суточного прироста новых случаев в столице превысил отметку в 400. Предыдущий пик прироста новых случаев инфицирования был зафиксирован в четверг - тогда за сутки в японской столице выявили 367 новых случаев заражения.

Глава столичной администрации также в очередной раз призвала местных жителей воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также по мере возможности не выходить из дома в вечернее время суток. "Просим вас также не ослаблять бдительности в связи с началом летних каникул в школах", - добавила она. Летние каникулы по всей стране начнутся с 1 августа.

В то же время правительство Японии считает, что вновь вводить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране в связи со складывающейся ситуацией на данный момент необходимости нет. "Если оценивать ситуацию всеобъемлюще, мы не считаем, что есть необходимость введения режима ЧС и резкого ограничения социально-экономической активности в стране", - заявил на регулярной пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Он также подчеркнул, что японские власти не считают происходящее сейчас второй волной распространения коронавирус в стране, но пообещал, что правительство и государственная экспертная комиссия будут пристально следить за развитием ситуации.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, превысило 35,5 тыс. Число летальных исходов составляет 1 020.