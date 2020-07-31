Премьер-министр Никол Пашинян представил аппарату Министерства окружающей среды новоназначенного министра Романоса Петросяна. Как передает Арменпресс, Пашинян выразил надежду, что Романосу Петросяну удастся те хорошие результаты, которые уже есть в министерстве углубить и развить.

“Господин Петросян смещен с должности губернатора Котайка, но мы должны констатировать, что в этом статусе он развернул довольно эффективную деятельность, и выразить уверенность, что эта деятельность будет эффективнее и в статусе министра окружающей среды”, - сказал Пашинян.

Романос Петросян поблагодарил за оказанное высокое доверие, отметив, что он продолжит прилагать усилия для создания более защищенной окружающей среды.

Премьер-министр Никол Пашинян также поблагодарил бывшего министра охраны природы, а затем и министра окружающей среды Эрика Григоряна.

30 июля указом президента Армении Романос Петросян назначен министром окружающей среды. Ранее в тот же день Петросян решением правительства был освобожден от должности губернатора Котайка.

Норайр Шогикян