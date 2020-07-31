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Артур Ванецян допрашивается в Службе национальной безопасности

Артур Ванецян допрашивается в Службе национальной безопасности

Бывший директор Службы национальной безопасности, председатель партии “Родина” Артур Ванецян приглашен в Службу национальной безопасности для дачи разъяснений. Как передает Арменпресс, член партии “Родина” Арсен Бабаян 30 июля опубликовал фотографию листка уведомления СНБ, в котором говорилось, что в следственном департаменте СНБ Республики Армения готовятся материалы о назначении в СНБ Армении с нарушением требований ст. 16 Закона “Об органах национальной безопасности”.

“Исходя из необходимости готовящихся материалов, Вы приглашены в следственный департамент СНБ Республики Армения для дачи разъяснений. При желании Вы можете явиться с адвокатом”, - говорится в уведомлении, отправленном Ванецяну.


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