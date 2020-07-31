Вашингтон призвал Баку прекратить репрессии оппонентов

США отреагировали на аресты в Азербайджане оппозиционных деятелей и оппонентов, которые совпали с армяно-азербайджанскими пограничными столкновениями. Как передает Арменпресс, об этом сообщает “Голос Америки”.

Госдеп США призвал Азербайджан воздержаться от насилия и уважать основные свободы. Министерство иностранных дел США отреагировало на сообщения о том, что в Азербайджане власти арестовывают и репрессируют оппозиционных деятелей и журналистов. Эта волна насилия последовала за столкновениями на армяно-азербайджанской границе. Вашингтон призвал Баку должным образом расследовать сообщения о насилии и репрессиях полиции для привлечения виновных к ответственности.

Еще 20 июля Госдеп США коснулся нарушений прав человека в Азербайджане. В опубликованном Госдепартаментом докладе говорится, что власти Азербайджана арестовывают и репрессируют оппозиционных деятелей и оппонентов правительства, один из которых, по данным Госдепартамента, даже оказался в психиатрической больнице. США призвали власти Азербайджана воздерживаться от репрессий по отношению к оппозиции, к гражданскому обществу или к другим групп общества под видом борьбы с COVID-19.

По мнению экс-посла США Ричарда Хогланда, подобные репрессии, к сожалению, обычны на постсоветском пространстве. По словам посла, часто лидеры этих стран используют текущие международные развития, чтобы расправиться с оппозицией.

В свою очередь, в статье “Президент Азербайджана намерен уничтожить свою политическую оппозицию” к последним развитиям в Азербайджане обратилась и редакция газеты “Вашингтон пост”. Издание отмечает, что использование президентом Алиевым железного кулака для уничтожения своих оппонентов противоречит всем принципам демократии.

“Сейчас, в условиях падения цен на нефть и роста напряженности с противником - Арменией, господин Алиев вдруг раскрыл пятую колонну врагов, политической оппозиции и начал их бросать в тюрьмы”, - пишет издание. Алиев в качестве повода для ареста политических оппонентов использует многолюдный митинг в защиту азербайджанской армии, состоявшийся в Баку в дни столкновений с Арменией. В результате, по данным газеты “Вашингтон Пост”, были подвергнуты приводу около 120 оппонентов.