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Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов

Ураган Isaias сформировался у побережья Багамских островов

Ураган Isaias сформировался в Атлантическом океане вблизи берегов Багамских островов, свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Предупреждение об урагане выпущено для центральной части и юго-востока Багамских островов", - говорится в сообщении центра.

Максимальная скорость ветра урагана достигает 35,7 м/с. Isaias движется на северо-запад со скоростью 8 м/c.


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