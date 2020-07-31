Соединения ВС Армении приведены в высокую боевую готовность

Согласно плану внезапных проверок боевой готовности войск ВС Республики Армения на 2020 год, сегодня ранним утром объединения первого порядка вооруженных сил, воинские части и часть сил центрального подчинения начальником Генштаба ВС были приведены в высокую боевую готовность.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. “Целью является проверка боеспособности войск, способности быстрого реагирования в создавшейся ситуации, уточнение вопросов взаимодействия штатных и поддерживающих сил и средств, проведение тренировки подразделений и управления огнем с разыгрыванием оперативно-тактических эпизодов”, - написала Степанян.