Время в Ереване: 11:07:36,   31 Июль

Соединения ВС Армении приведены в высокую боевую готовность

Соединения ВС Армении приведены в высокую боевую готовность

Согласно плану внезапных проверок боевой готовности войск ВС Республики Армения на 2020 год, сегодня ранним утром объединения первого порядка вооруженных сил, воинские части и часть сил центрального подчинения начальником Генштаба ВС были приведены в высокую боевую готовность.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян. “Целью является проверка боеспособности войск, способности быстрого реагирования в создавшейся ситуации, уточнение вопросов взаимодействия штатных и поддерживающих сил и средств, проведение тренировки подразделений и управления огнем с разыгрыванием оперативно-тактических эпизодов”, - написала Степанян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации