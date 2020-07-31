Экономика постепенно выходит из состояния спада: Бабкен Тунян

Экономика Армении постепенно выходит из состояния спада, произошедшего в результате эпидемии, эта тенденция наблюдается в месячной динамике. В беседе с Арменпресс председатель постоянной комиссии НС Армении по экономическим вопросам Бабкен Тунян выразил надежду, что в ближайшие месяцы спад достигнет минимума

В январе - июне зафиксировано снижение показателя экономической активности на 4,7%. Тунян отметил, что по сравнению с январем - маем, январем - апрелем темпы спада увеличились. Однако он отметил важность месячной динамики, то есть, насколько изменялся темп помесячно. “Спад фактически начался с марта. В марте 2020 года спад показателя экономической активности по сравнению с мартом прошлого года составил 4,1%, в апреле этот спад углубился до 16,3%, после чего спад мая по сравнению с маем 2019 года стал 12,8%, а в июне по сравнению с июнем 2019 года спад составил 7,5%. То есть, в разрезе месячной динамики, наибольший спад был в апреле, при самых жестких ограничениях. Сейчас темпы спада ослабли, и если эта динамика продолжится, то темпы снизятся больше, и не исключено, что в последнем квартале, то есть в октябре, ноябре, декабре, в месячном разрезе, будет восстановление экономической активности. И эти ежемесячные положительные изменения, если они произойдут, повлияют и на общий годовой показатель. Однако, в какой мере они могут повлиять и каким будет показатель в конце, зависит от того, как будут развиваться экономика и противоэпидемическая ситуация”, - сказал Тунян.

Касаясь отдельных отраслей экономики, депутат отметил, что почти во всех отраслях картина одинакова, апреле был глубокий спад, в мае и июне началось некоторое восстановление. Сфера промышленности несколько отличается от других, поскольку зафиксирован рост промышленного производства. В январе - июне оно выросло на 1,5%, однако в месячном разрезе, к примеру, в июне 2020 года по сравнению с июнем прошлого года было снижение на 2,4%. Тунян отметил, что рост промышленности в основном произошел за счет роста горнодобывающей промышленности. В январе - мае общий рост промышленности составил 2,4%, в том числе обрабатывающая промышленность пережила спад примерно на 3,4%, но горнорудная промышленность выросла на 25,7%. “На данный момент одной из основных опор экономики Армении остается горнорудная промышленность. Как бы это не нравилось экологам или другим людям, имеющим другие мнения, но факт в том, что горнорудная промышленность сегодня обеспечивает значительную часть и налогов, и поступающей в страну валюты, и экономических показателей”, - отметил он.

Рост сельского хозяйства в январе - июне составил 1,7%. Депутат предполагает, что это следствие урожайности года, сельскохозяйственных кредитов со стороны правительства, умных хлевов, льгот на строительство теплиц.

“Если изначально деятельность объектов общественного питания вообще запрещалась, то сейчас они могут действовать с соблюдением определенных правил. Кроме того, в марте, апреле, когда начали разрабатываться антикризисные пакеты, и уже с начала мая вступили в силу, была оказана социальная помощь и работодателям, и отдельным компаниям, которые формируют спрос в экономике”, - сказал Тунян и отметил, что ослабление темпов спада может быть обусловлено этими двумя факторами.

Депутат отметил, что по самым последним оценкам правительства, отраженным в проекте бюджета на 2021 год, в этом году прогнозируется экономический спад в 2,6%. Однако оценки колеблются в пределах 2 - 10%, какой будет окончательная цифра, Тунян не спешит делать прогнозы. Также и потому, что экономическая ситуация тесно связана с ситуацией в сфере здравоохранения, с ежедневными случаями заражения. Он выразил надежду, что стране удастся, ослабив темп в ближайшие месяцы, довести спад до минимума. Он даже не исключил, что страна сможет выйти из спада в нулевом положении, но это при очень оптимистическом сценарии.

“Можем сказать, что экономика постепенно выходит из состояния спада”, - отметил депутат.

Таким образом, темпы экономического спада ослабевают. Депутат заметил, что прозвучат критические замечания о том, что в этих сферах есть проблемы. Да, во многих сферах есть проблемы, и они будут длительными, невозможно сразу вернуться к докризисной ситуации. “Но с другой стороны, очень важно, чтобы ожидания как бизнеса, так и общества были бы положительными, поскольку в экономике большую роль играют и ожидания, особенно в плане денежно-кредитной политики и других аспектов”, - сказал он.

Об ослаблении темпов экономического спада в месячном разрезе свидетельствуют и данные статистического комитета. Депутат отметил, что необходимо по возможности улучшить состояние здравоохранения и в соответствии с этим ускорять темпы восстановления.

Спады экономик всех стран фиксируются в связи с пандемией COVID-19.

Анна Григорян