Газета “Айастани Анрапетутюн”: Этническая карта Азербайджана

“Государственное объединение, именуемое Республикой Азербайджан, имеющее всего столетнюю историю, до сих пор находится в поисках этнической идентичности. Исторически несуществующий “азербайджанский” народ и сегодня испытывает серьезный дефицит идентичности. Пожалуй, именно этим мы можем объяснить агрессивность этого народа, так как они не знают, кто они - потомки турецкого, персидского, армянского или агванского народа. Дело дошло до того, что Урарту они рассматривают как прародину азербайджанцев, а урартцев считают своими предками. Конечно, считая последних древним тюркским народом. Кстати, и шумеры, не спаслись от “чести” " быть тюрками.

Этническая карта государства Азербайджан неоднородна, это мозаика, составленная из разных народов, которая, исходя из геополитических соображений, представляется как однородное государство. Для представления этнической картины Азербайджана корреспондент газеты “Айастани Анрапетутюн” беседовал с директором Института востоковедения Российско-Армянского университета, известным востоковедом, доктором филологических наук, профессором Гарником Асатряном.

Азербайджан, аннексировав территории коренных народов региона, и сегодня не отказывается от своих завоевательных устремлений. Однако, по словам востоковеда, задача авторов “азербайджанского проекта” - сконцентрироваться на сохранении целостности сегодняшней Азербайджанской Республики”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.