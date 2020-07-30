Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом

Супруга президента Бразилии Жаира Болсонару, Мишель Болсонару, заразилась коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства.

"Мишель Болсонару в четверг 30 июля сдала анализ на коронавирус, результат которого оказался положительным", - говорится в распространенном сообщении. Состояние ее здоровья оценивается как хорошее, уточняется, что она будет соблюдать установленные для таких случаев санитарные требования. "Первая леди будет находиться под наблюдением медицинского персонала администрации президента", - отмечает пресс-служба.

Недавно заболевание, вызываемое коронавирусной инфекцией, перенес сам бразильский лидер. 7 июля он сообщил, что получил положительный результат анализа на коронавирус. По его словам, он чувствовал недомогание только в первые дни, после чего начал принимать гидроксихлорохин, хотя Всемирная организация здравоохранения ранее заключила, что лекарство не имеет положительного эффекта при использовании его пациентами с коронавирусом. В минувшую субботу он объявил о выздоровлении.

Помимо супруга, коронавирусную инфекцию обнаружили у еще одного родственника 37-летней Мишель Болсонару - ее бабушки Марии Апаресиды Фирму Феррейры, которая 1 июля была госпитализирована с соответствующим диагнозом.