С начала призыва в Армении коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников

С начала призыва в Армении, с 1 июля, коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, добавив, что 13 призывников уже вылечились.

«Призывники были изолированы, они получают соответствующее лечение; после выздоровления они пополнят ряды Вооруженных сил», - сказала Степанян.