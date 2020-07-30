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С начала призыва в Армении коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников

С начала призыва в Армении коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников

С начала призыва в Армении, с 1 июля, коронавирус нового типа был обнаружен у около 30 призывников. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян, добавив, что 13 призывников уже вылечились.

«Призывники были изолированы, они получают соответствующее лечение; после выздоровления они пополнят ряды Вооруженных сил», - сказала Степанян.


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