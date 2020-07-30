ССС предъявила Рубену Айрапетяну обвинение по двум статьям

Бывший депутат Национального Собрания Армении, бывший президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян обвиняется в злоупотреблении полномочиями служащими коммерческих или иных организаций и злоупотреблении должостными полномочиями. В ответ на запрос Арменпресс об этом сообщили в пресс-службе Специальной следственной службы.

«Рубен Айрапетян привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по части 2 статьи 214 и части 2 статья 38-308 Уголовного кодекса Республики Армения», - сообщили в пресс-службе ССС.