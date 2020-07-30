«Ван» будет участвовать в Высшей лиге чемпионата Армении

30 июля состоялось заседание Исполнительного комитета ФФА. Исполком ФФА проголосовал за создание временного комитета по поддержке футболистов-ветеранов и действующих футболистов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, затем Исполнительный комитет ФФА утвердил регламент организации профессиональных соревнований ФФА (сезон - 2020/21), а также регламент статуса и трансфера футболистов (изд. 2020 года).

В конце заседания обсуждался вопрос об утверждении участников Высшей лиги чемпионата Армении-2020/2021 гг. Принимая во внимание тот факт, что Апелляционный комитет ФФА оставил в силе решения, принятые комитетом по Дисциплинарным вопросам и этике ФФА (2 июля), а также беря в расчет то, что из всех команд-участников Первой лиги сезона-2019/2020 только «Ван» получил лицензию для участия в Высшей лиге, было принято решение разрешить футбольному клубу «Ван» участвовать в Высшей лиге чемпионата Армении сезона-2020/2021.

Напомним, что Первая и Высшая лиги чемпионата Армении стартуют 14 августа. Календари матчей будут утверждены в ближайшие дни.