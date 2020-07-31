“Ереванский бестселлер”: книги Мэнсона самые востребованные: документальная литература, июнь, 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства “Арменпресс” на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за июнь.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали - книга Марка Мэнсона “Тонкое искусство плевать на все”. В этом пособии по самосовершенствованию известный блогер учит, что для того, чтобы быть счастливым, не нужно постоянно притворяться, будто все хорошо, а уметь смотреть в глаза трудностям. Нас на протяжении десятилетий учили, что для того, чтобы быть счастливыми и богатыми, нужно иметь позитивное мышление. Но эта эпоха закончилась. Автор научными исследованиями и с помощью черного юмора объясняет, что для улучшения качества жизни не нужно из лимона делать лимонад, а просто надо его съесть. Мэнсон, рассказывая личные истории, иногда и с неподобающим юмором, создает среду уникальной близости.

“Последняя дверь” Шарля Азнавура на третьем месте. В этой книге великий шансонье говорит о самых популярных вопросах. Почему современное искусство так предсказуемо, телевидение -поверхностно, шоу-бизнес - вульгарен? Как относиться к касающимся вас публикациям, появляющимся в желтой прессе и потоку фейковых новостей? И когда и в каком возрасте кончать с вредными привычками? Искусство, копирование американской культуры и политики. Азнавур рассказывает, как голосовал на выборах, реагировал на ложные слухи о своей смерти, знакомился со своими ненастоящими родственниками, как впервые сел в президентский самолет и как ему работалось на посту посла. И, наконец, именно в этой книге первый и последний раз он отвечает на вопрос: “Вы себя чувствуете больше французом или армянином?”.

На четвертом месте - книга Мишель Обамы “Моя история”. Когда Мишель Робинсон была маленькой девочкой, ее мир был ограничен кварталом Чикаго Саут Сайд. Там она жила в маленькой квартирке двухэтажного дома, разделяя спальню с братом Крейгом. Вскоре жизнь повела ее в другую даль - в Принстонский университет, где она на себе впервые почувствовала, что значит быть единственной чернокожей девушкой в аудитории. Затем в ее жизни появилась стеклянная башня, где она работала корпоративным юристом. И именно там, однажды летним утром в ее кабинете появился студент юридического факультета Барак Обама и перевернул все ее тщательно разработанные программы.

“Величайший торговец в мире” Ога Мандино занимает пятое место. Эта книга - дань уважения гениальному торговцу В. Клементу Стоуни, который объединив любовь, сострадание и уникальную способность торговать, создал динамичную философию успеха. Она из года в год вдохновляет и направляет тысячи людей, чтобы познать большее счастье, быть здоровым, и духовно и физически, чтобы вновь обрести покой разума, быть влиятельным и богатым.

На шестом месте - книга Наполеона Хилла “Думай и обогащайся”. В книге американского автора, получившей мировую известность, представлены шаги и средства необходимые для обогащения, создания денег. Они основаны как на собственном опыте автора, так и на опыте многих богачей. Эти средства и шаги многим людям помогли стать успешными.

“Как успевать все дела” Дэвида Аллена на седьмом месте. Книга, впервые после выхода в свет, почти 20 лет назад, стала одной из самых влиятельных бизнес книг века. Здесь автор говорит о важности быть самоорганизованным. Он предлагает сжатый, но эффективный подход к выполнению задач профессионального и личного характера. Книга является источником вдохновения для создания новых типов сайтов, семинаров, организационных инструментов. Аллен переписал книгу от начала до конца, дополнив оригинал новыми и важными представлениями о рабочем месте. Он дополнил книгу таким содержанием, благодаря которому книга долгие годы будет оставаться актуальной.

На восьмом месте - книга Марка Мэнсона “Плевали все”. В своей новой книге Мэнсон от неизбежных ошибок переходит к сменяющимся друг за другом бедствиям. Погружаясь в пучину психологических исследований, изучая мудрецов - Платона, Ницше и Тома Уэйта, он разрушает религию и политику, пути, которые приравнивают их. Он изучает наше отношение к деньгам, наше времяпровождение, интернет. Выясняет, как злоупотребление чем-либо может нас проглотить живьем. Он дает объяснения веры, счастья, свободы.

На девятом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На десятом месте - произведение Даниэля Смита “Думать как Шерлок”. Эта книга при помощи приемов и методов самого известного в мире детектива придаст большой заряд наблюдательности читателя, его памяти и способности рассуждать. В ней множество упражнений, научных обоснований и цитат из рассказов о Шерлоке Холмсе.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).