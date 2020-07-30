Баку не отказался от своей антиармянской и воинственной политики: президент Арцаха

Президент Арцаха Араик Арутюнян принял участие в итоговой консультации командно-штабных сборов Армии обороны. Как передает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook, представив основные моменты из своей речи.

«Официальный Баку не отказался от своей антиармянской и воинственной политики. Столкновения, спровоцированные на участке Тавушской области армяно-азербайджанской государственной границы, а затем агрессивная и открытая вовлеченность Турции в военных операциях против Армении и Республики Арцах, еще раз подтверждают тот факт, что сфера армейского строительства остается самым доминирующим направлением жизни нашего государства и мы должны сделать все для развития и укрепления армии.

Как приобретение современного оружия и военной техники, так и создание новых инженерных сооружений по всей глубине зоны обороны, а также решение социальных проблем офицерского состава всегда будут носить постоянный характер, будучи в центре особого внимания властей республики и всей нации. Армянские военные должны быть обеспечены всеми необходимыми условиями как для защиты Родины, так и для обеспечения нужд своей семьи.

Наша армия была, есть и будет сильной и эффективной, всегда готова защищать границы Родины, безопасность и благосостояние своего народа. Это вопрос национальной повестки дня, и, объединяя усилия и потенциал всех армян, мы сделаем все возможное, чтобы успешно его решить».