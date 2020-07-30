Председатель Кассационного суда выдвинул свою кандидатуру на должность судьи КС

Два судьи в настоящее время баллотируются на вакантную должность судьи Конституционного суда от Высшего судебного совета. Как сообщил Арменпресс руководитель Службы по связям с общественностью Судебного департамента Армении Арман Хачатрян, одна из заявок о кандидатуре судьи Конституционного суда получена от председателя Кассационного суда Ерванда Хундкаряна, а другая - от председателя суда первой инстанции Тавушской области Армана Курехяна.

Заседание Высшего судебного совета состоится 31 июля, в ходе которого будет избран кандидат.

Правительство, президент и Высший судебный совет Республики Армения должны выдвинуть своих кандидатов на вакантные должности трех судей Конституционного суда. Правительство уже выдвинуло своего кандидата, доктора юридических наук, профессора Ваграма Аветисяна.