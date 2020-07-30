РФ самым внимательным образом следит за азербайджано-турецкими учениями: представитель МИД РФ

Заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев прокомментировал сообщения минобороны Азербайджана о намерении провести учения с Турцией, в том числе на границе с Арменией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Зайцев отметил:

«По имеющейся информации, в соответствии с действующим азербайджано-турецким соглашением о военном сотрудничестве в период с 29 июля по 10 августа на территории Азербайджана проходят совместные плановые оперативно-тактические и летно-тактические учения. Всего в них участвуют около 5000 военнослужащих, 150 единиц бронетехники, до 150 единиц средств артиллерии и ПВО, а также до 30 самолетов тактической авиации, многоцелевых вертолетов, разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов.

Мы, разумеется, самым внимательным образом следим за ситуацией в регионе, особенно с учетом недавнего армяно-азербайджанского пограничного конфликта, и настойчиво призываем все стороны к сдержанности, в том числе и в их текущей военной деятельности».