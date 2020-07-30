РФ настроена активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку: МИД РФ

Российское руководство предприняло все необходимые усилия для недопущения дальнейшей эскалации на армяно-азербайджанской границе, в том числе посредством оперативного взаимодействия с ключевыми партнерами в регионе. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.

«В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе дружественных нам Армении и Азербайджана. Убеждены, что многолетний нагорно-карабахский конфликт, как и любые другие разногласия на международной арене, необходимо решать исключительно мирными средствами, путем дипломатических переговоров. Нашу позицию неизменно разделяют сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США и Франция, а также в ООН, СНГ и в других международных организациях», - сказал Зайцев.

Он напомнил, что в ходе недавних телефонных переговоров министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с азербайджанским и армянским коллегами в очередной раз получены заверения в поддержке подобного подхода со стороны Баку и Еревана.

Зайцев отметил, что Россия настроена и впредь активно содействовать налаживанию политического диалога между Ереваном и Баку.