Кандидат в судьи КС представил подробности встречи с членами фракции «Мой шаг»

Члены фракции «Мой шаг» НС задавали вопросы кандидату в судьи Конституционного суда Ваграму Аветисяну о муссируемых в прессе новостях и проблемах, которые их волнуют. Как сообщает Арменпресс, Аветисян сказал об этом в беседе с журналистами после встречи с фракцией.

«В ходе трехчасовых обсуждений депутаты фракции поднимали как вопросы, поднятые прессой, так и другие вопросы. Я постарался максимально честно изложить свои подходы к этим вопросам », - сказал Аветисян.

Кандидат в судьи Конституционного суда отметил, что он еще не договаривался о встрече с фракциями «Процветающая Армения» и «Просвещенная Армения».

23 июля правительство выдвинуло кандидатуру Ваграма Аветисяна на должность судьи Конституционного суда. Ваграм Аветисян - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой гражданского права ЕГУ.