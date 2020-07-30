ЕК просит страны Евросоюза соблюдать рекомендации по открытию границ

Еврокомиссия призывает все государства Евросоюза соблюдать рекомендации Совета ЕС по снятию ограничений на поездки из третьих стран, чтобы зона Шенгена нормально функционировала, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Адальбер Янц, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы всегда выступали за контроль на внешних границах в интересах как приграничных государств, так и тех, которые отменили ограничения внутри ЕС. Важно, чтобы контроль на границах оставался скоординированным, это обеспечит нормальное функционирование зоны Шенгена", - сказал европейский представитель.

Он прокомментировал вопрос о намерении Хорватии, не входящей пока в шенгенскую зону, принимать туристов из США, хотя эта страна отсутствует в европейском рекомендационном списке по снятию ограничений на поездки. "Рекомендации Совета направлены на то, чтобы все страны ЕС и другие государства, входящие в Шенген, занимали согласованную позицию", - пояснил Янц.

Он добавил, что государства могут сохранять ограничения для третьих стран, с которыми рекомендовано возобновить сообщение, но эффективность этих ограничений пострадает, если границы будут открыты в одностороннем порядке для государств, не входящих в этот список. "Мы ожидаем, что страны будут тщательно соблюдать рекомендации. Могут быть исключения, государства имеют возможность не открывать границы для необязательных поездок из тех стран, которые включены в список, но его эффективность во многом зависит от решений государств-членов, которые могут открыть свои границы для отсутствующих в списке", - пояснил представитель ЕК. По его словам, Еврокомиссия продолжает пристально следить за ситуацией.