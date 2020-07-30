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В Армении зарегистрирован случай смерти медработника от коронавируса

В Армении зарегистрирован случай смерти медработника от коронавируса

В Армении зарегистрирован случай смерти медицинского работника от коронавирусной болезни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает минздрав Армении.

«Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования в связи со смертью медсестры скорой помощи Сусанны Парсамян. Благодарим за многолетнюю работу, а семье, родственникам, друзьям желаем силы и терпение», - говорится в заявлении.

Ранее было зарегистрировано два случая смерти работника здравоохранения от коронавирусной болезни.


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