В Армении зарегистрирован случай смерти медработника от коронавируса

В Армении зарегистрирован случай смерти медицинского работника от коронавирусной болезни. Как передает Арменпресс, об этом сообщает минздрав Армении.

«Министерство здравоохранения выражает глубокие соболезнования в связи со смертью медсестры скорой помощи Сусанны Парсамян. Благодарим за многолетнюю работу, а семье, родственникам, друзьям желаем силы и терпение», - говорится в заявлении.

Ранее было зарегистрировано два случая смерти работника здравоохранения от коронавирусной болезни.