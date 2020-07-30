Президент принял для прощальной встречи временного поверенного в делах Великобритании в Армении

Президент Республики Армен Саркисян сегодня принял для прощальной встречи временного поверенного в делах Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Дейвида Морана, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил благодарность дипломату за приложенные в период пребывания в должности усилия, направленные на развитие армяно-британских отношений, и пожелал успеха в дальнейшей деятельности.

В ходе встречи президент Республики коснулся также развязанных Азербайджаном в последний период на Тавушском участке армяно-азербайджанской границы боевых военных действий и вызванной этим напряжённости, представил свою обеспокоенность по этому поводу.