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Азиатские индексы - 30-07-20

Азиатские индексы - 30-07-20

ТОКИО, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 22339.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1539.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.23% и составил 3286.82 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 24710.59 пункта.


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