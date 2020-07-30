Азиатские индексы - 30-07-20
ТОКИО, 30 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 июля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 22339.23 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.62% и составил 1539.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.23% и составил 3286.82 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 24710.59 пункта.
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