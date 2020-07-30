COVID-19. В США число погибших превысило 150 тыс: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 17 млн 221 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 671 тыс. Излечились 10 млн 734 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 4 млн 569 тыс 173 подтвержденных случаев. Число летальных исходов – 153 тыс 864. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 2 млн 555 тыс 518. Число смертей составляет 90 тыс 188. Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 1 млн 590 тыс 297. Скончались 35 тыс 048 больных.

Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 834 тыс 499. За последние сутки здесь зарегистрировано 5 тыс 509 новых случаев. Число летальных исходов – 13 тыс 802.

Далее следует ЮАР, где 471 тыс 123 подтвержденный случай и 7 тыс 497 случаев смерти. На следующем месте оказалась Мексика, где количество подтвержденных случаев достигло 408 тыс 449 смертей - 45 тыс 361. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 400 тыс 683, смертей – 18 тыс 816.

На следующем месте по числу инфицированных оказался Чили, где подтверждено 351 тыс 575 случаев, смертей - 9 тыс 278. В Испании число подтвержденных случаев – 329 тыс 721. Число смертности в Испании составило 28 тыс 441. В Иране 301 тыс 530 подтвержденный случая и 16 тыс 569 случая смерти.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 28-м месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 105, достигнув 84 тыс 165, вылечились 78 тыс 957 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 1160, с начала заражения здесь скончались 17 человек. В Турции 228 тыс 924 случаев заболевания, 5 тыс 659 случаев смерти.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 274 тыс 219 подтвержденных случаев. В Катаре 110 тыс 460 подтвержденных случаев, смертность - 171. Число заразившихся в Египте достигло 93 тыс 356, здесь зарегистрировано 4 728 случаев смерти. В ОАЭ - 60 тыс 223 случаев, здесь скончались 349 человек.

В Ливане зарегистрировано 4 205 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 55. Число заразившихся в Сирии достигло 717. Скончались 40 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 215.