Польша не уведомила Совет Европы о выходе из Стамбульской конвенции

Польша официально не уведомляла Страсбург о выходе из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция). Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Совета Дэниель Хольтген.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства об уведомлении, он указал: "Нет". Каких-либо деталей к сказанному он не добавил.

В начале этой недели министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро заявил журналистам о том, что Польша намерена инициировать такой шаг. Он пояснил, что "в Европе нет страны, в которой стандарты недопущения насилия в отношении женщин соблюдаются лучше, чем в Польше. Это пример того, как стандарты могут соблюдаться без влияния идеологии". Польский представитель считает, что "эта конвенция имеет другую часть, которая скрыта под красивыми лозунгами". Он пояснил, что речь идет о "роли пола человека не в понятии биологическом".

Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.

Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".