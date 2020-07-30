Меценат Джордж Багумян передаст Фонду “Мой шаг” 250000 долларов для военнослужащих Армении

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян провела телефонный разговор с другом Фонда “Мой шаг”, американским предпринимателем армянского происхождения, основателем группы “PMA Venture Capital”, благотворителем Джорджем Багумяном.

Как передает «Арменпресс», об этом Акопян написала на своей странице в Facebook.

“У меня была договоренность о телефонной беседе с Багумяном вечером 15 июля, однако, как часто бывает с многодетными мамами, уход за детьми, обед, другие домашние заботы, я забыла о ней. Через час я сама позвонила господину Багумяну, чтобы попросить прощения и узнать, о чем мы должны были говорить. И как же велико было мое удивление, когда я услышала по телефону следующие слова: “Анна, я должен передать тебе четверть миллиона долларов для наших солдат, наших защитников”. Это было 15 июля, то есть в период напряженности на армяно-азербайджанской границе”, - отметила Анна Акопян.

Она сообщила, что в любой другой день эти слова были бы восприняты как очередная благотворительность, ценная инициатива, однако в этот момент они были неоценимы, поскольку имели не столько финансовое значение, сколько морально-психологическое.

“Не представляете, насколько важно почувствовать поддержку, силу, опору и поддержку в такой момент. Я, конечно, выразила благодарность господину Багумяну, хотя уверена, что словами я не смогла выразить свои чувства. Я предложила следующее - мы подумаем о различных программах, представим их ему, и он выберет, каким образом нашим защитникам достанется эта сумма”, - написала супруга премьера.

По ее словам, Багумян ответил ей, что ему ничего не нужно представлять, он доверяет ей, и 250 000 долларов для защитников Родины он скоро перечислит в Фонд “Мой шаг”.

Анна Акопян сообщила, что в Фонде “Мой шаг” сейчас обсуждают, какое именно направления выбрать для предоставления этих денег солдатам и офицерам.