В арабских центрах слышны голоса, осуждающие агрессию Анкары и Баку: Гантаарян

Главный редактор ливанской газеты “Аздак” Шаан Гантаарян считает, что обращение министра иностранных дел Республики Армения к Тель-Авиву более чем закономерно.

Такое мнение выразил в беседе с «Арменпресс» Шаан Гантаарян.

“Вооружая Баку, Израиль хорошо осознает, что предоставленное им оружие используется агрессором против армянского населения и гражданских инфраструктур. Есть международное соглашение, запрещающее не только использование оружия против мирного населения, но и продажу оружия, используемого для таких целей. И в этом плане более чем оправдано уничтожение израильских БПЛА, отправленных Баку против армянского населения. Но это военная и криминальная сторона вопроса. В политическом плане вовлеченность Турции в эти действия, зафиксированные на границе, и беспрерывное озвучивание лозунга “Одна нация два государства” на общеарабских информационных площадках привело к резкой критике этих двух государств", - сказал Гантаарян.

По его словам, множество публикаций арабских аналитических и информационных центров осуждают Анкару в дестабилизации региона.

“Эти осуждения усилились, когда израильская пресса сорвала императив военного партнерства Баку-Тель-Авив, что в данном случае в общеарабском понимании высветило треугольное стратегическое партнерство Анкара-Тель-Авив-Баку. Примечательно было и обвинение Баку в адрес официального Аммана о поставках оружия в Ереван, на что адекватно отреагировали соответствующие ведомства Иордании.

В этих условиях не исключается, что из информационного поля в государственную плоскость перейдут послания, осуждающие агрессивную роль Анкары. При этом определенная роль отводится и Баку”, - отметил Шаан Гантаарян.

По словам министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна, Израиль должен положить конец своей смертельной сделке с Азербайджаном. Мнацаканян об этом высказался, отвечая на вопросы израильской “Jerusalem Post”, коснувшись темы продажи оружия Азербайджану Израилем. “Продажа оружия Азербайджану является смертельной, поскольку Азербайджан никогда не чурается применять это оружие против гражданских инфраструктур, гражданского населения. Мы последовательны в преследовании этого вопроса, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки как на двусторонних, так и на международных площадках. Израиль должен положить конец своей смертельной сделке с Азербайджаном”, - заявил Мнацаканян.