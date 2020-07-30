Епископ Татев Акопян направил письмо высшим духовным и светским властям Болгарии

Предстоятель Армянской епархии Болгарии и Армянской епархии Румынии епископ Татев Акопян направил официальное письмо президенту Республики Болгария генералу Румену Радеву, премьер-министру Республики Болгария Бойко Борисову, министру иностранных дел, вице-премьеру Экатерине Захариевой, председателю Национального собрания Цвете Караянчевой, Патриарху Болгарской Православной Церкви Его Святейшеству Неофиту, директору Дирекции вероисповеданий Эмилу Велинову, в котором обрисовал ситуацию на армяно-азербайджанской границе и вытекающие из нее последствия, события, происходящие в диаспоре.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Армянской епархии Румынии.

С заявлением выступила также Ассоциация “Армянская община Болгарии”, осудившая азербайджанскую агрессию.

Письмо президенту Болгарии Румену Радеву:

“Многоуважаемый президент!

Мы строго осуждаем начатые с 12 июля ВС Азербайджана нарушения режима прекращения огня в направлении Тавушской области Армении, которые сопровождались попытками проникновения на армянские позиции и применением артиллерии. Азербайджанские власти, несмотря на ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии, на протяжении нескольких дней осуществляли широкомасштабные военные действия на границе с Арменией, в результате чего с обеих сторон есть жертвы и раненые.

Мы не только строго осуждаем агрессию и воинственные, армянофобские заявления азербайджанской стороны, но и призываем духовных, политических, государственных и дипломатических представителей Болгарии и всей Европы отреагировать и осудить Азербайджан и любую военную операцию или войну, направленную против армянского народа Армении и Арцаха.

Озвученная Министерством обороны Азербайджана угроза ракетного обстрела Мецаморской Армянской атомной электростанции свидетельствует об отчаянии, провале военно-политического руководства Азербайджана и царящем кризисе.

Военно-политическое руководство Азербайджана в результате своей же недальновидной политики оказалось в тупиковой ситуации и сейчас предпринимает авантюристические и не взвешенные шаги, за которые ответит и перед собственным народом.

Азербайджанская сторона, как прежде, так и сейчас, преднамеренно целится на гражданские инфраструктуры и мирное население, что недопустимо. Любое агрессивное действие против безопасности гражданского населения Армении получит адекватный ответ, всю ответственность за который понесет азербайджанская сторона.

Мы надеемся, что царящее на данный момент относительное спокойствие продолжится, но в то же время уверены, что военные действия в случае возобновления войны закончатся исключительно на территории противника.

Как цивилизованная нация, мы против урегулирования проблемы таким путем и призываем международное сообщество сдержать агрессию Азербайджана, жестко отреагировать и перевести проблему на стол переговоров. Армянская сторона не видит альтернативы мирному диалогу и уверена, что это единственный и верный путь урегулирования кризиса. Надеемся, что не только власти Болгарии, но и весь цивилизованный мир отреагирует и даст свои оценки нарушениям прав человека со стороны азербайджанских властей, ракетному обстрелу гражданских инфраструктур, милитаристским заявлениям и искусственному напряжению в регионе, созданию взрывоопасной ситуации и провоцированию войны.

Как представитель Армянской Апостольской Церкви и местоблюститель предстоятеля Армянской епархии Болгарии, мы не можем не выразить нашу обеспокоенность по поводу того обстоятельства, что не должно быть проигнорировано молчанием. Мы однозначно не можем принять некоторые заявления, которые посольство Азербайджана в Болгарии делает посредством болгарских СМИ, и предпринимаются попытки посеять ненависть и негативное отношение к армянам, представляя их как агрессоров и оккупантов. Мы не можем спокойно и молча принять утверждения о том, что наследие Азербайджана в Нагорном Карабахе “арменизируется” или уничтожается. Это не что иное, как бесстыдное искажение исторических фактов и манипуляция общественным мнением. Есть достаточно старые источники, которые подтверждают армянскую сущность всех монастырей и церквей, находящихся на территории сегодняшнего Арцаха (Карабаха), что невозможно оспорить. И в них нигде не отмечается, что эти армянские святыни были азербайджанскими. Как священник, как человек, являющийся частичкой армянского народа, чья страна была первой в мире, принявшей христианство в качестве государственной религии, мы испытываем отвращение к подобным нелепым заявлениям. И мы верим, что цивилизованный мир обязан громко заявить, что никто не имеет права присваивать чужое культурное наследие или спекулировать общественным мнением, искажая или фальсифицируя историю. И поэтому мы просим не допустить, чтобы это произошло, произошло и с использованием болгарских СМИ.

Два наших христианских народа не только разделили общую историческую судьбу, но и имеют очень тесные, дружественные, доказанные теплые отношения во всех сферах. И в современном мире нет ничего более ценного, чем добрая воля, чистая дружба и истина. Так давайте сохраним их!

Мы молимся за души наших героев, павших в минувшие дни, просим их семьям утешения от Святого Духа. В то же время Господу мы возносим свою молитву за скорейшее выздоровление всех раненых.

Да хранит Бог в мире Армению и Арцах, Болгарскую Республику и дружественный болгарский народ.

Ассоциация “Армянская община Болгарии”

Декларация

Ассоциация “Армянская община Болгарии” строго осуждает агрессию азербайджанских вооруженных сил и грубое нарушение установленного перемирия, на этот раз в северо-восточном направлении Тавушской области Армении. В очередной раз была предпринята попытка нападения на суверенные армянские территории. Противник получил жесткий отпор Армянской армии, и был отброшен назад. Обе стороны понесли тяжелые потери и человеческие и материальные. К сожалению, азербайджанцы не прекратили свои атаки и направили их на мирное армянское население, живущее в этом регионе.

Ассоциация “Армянская община Болгарии” обращается к Министерству иностранных дел Республики Болгария и к другим государственным структурам страны, обращая их внимание на продолжающуюся агрессию как в приграничной зоне независимого и суверенного государства, так и в отношении его мирного населения. К сожалению, это высокомерное поведение насаждается и в нашей стране, в Болгарии, посредством крайне неприемлемых действий посольства Азербайджанской Республики. Используя сложившуюся ситуацию, представляются очевидные фальсификации, искажаются исторические факты и спекулируют христианскими святынями, объявляя их азербайджанскими. Безжалостно присваиваются многовековые армянские храмы, распространяя фальсификации, которые с любой точки зрения звучат абсурдно. Существует непосредственное и опосредованное давление на независимые болгарские СМИ в плане представления событий, также и на государственные учреждения Болгарии.

Этой декларацией мы обращаемся и к болгарским СМИ с требованием, чтобы события не представлялись только с точки зрения одной стороны, чтобы они были беспристрастными и обращались бы и к точке зрения проживающих в Болгарии армян.