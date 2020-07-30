The Guardian сообщила о тысяче детей суррогатных матерей, застрявших в России

Порядка 1 тыс. младенцев, родившихся у суррогатных матерей в России, не могут покинуть страну из-за закрытых границ в связи с пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Guardian со ссылкой на результаты собственного расследования.

"Дети, некоторые из которых родились еще в феврале, получают уход, в основном, от нанятых нянь в съемных квартирах в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах", - отмечает газета.

Детей, рожденных суррогатными матерями, как правило, отдают родителям через несколько дней после их появления на свет, но из-за пандемии некоторым родителям пришлось просить суррогатных матерей взять на себя уход за детьми,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По данным зампреда Совета при президенте РФ по правам человека Ирины Киркоры, слова которой приводит издание, с февраля 2020 года у 180 семей из Китая родились дети у суррогатных матерей из России. Также детей, родившихся в РФ, ждут их семьи в Сингапуре, Франции, Аргентине, Австралии и на Филиппинах. По оценкам Киркоры, речь идет примерно об 1 тыс. детей, согласно данным центра, предоставляющего подобные услуги в Санкт-Петербурге, - не менее 600 детей.

"Это проблема, требующая срочного решения. Эти дети растут, им нужны их родители", - цитирует газета ее слова.

В статье отмечается, что в чатах в социальных сетях биологические родители таких детей записывают специальные видеообращения, в которых призывают Россию выдать им специальные визы, чтобы они смогли забрать детей на родину. В этих видеообращениях они рассказывают свои истории о бесплодии, неудачных попытках забеременеть и приступах депрессии из-за невозможности забрать ребенка и провести с ним первые месяцы его жизни.