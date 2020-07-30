Правительство компенсирует коммунальные расходы одиноких пенсионеров

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся сложившейся в Армении ситуации с коронавирусом нового типа и, в частности, призвал граждан продолжать соблюдать противоэпидемические правила и не ослаблять бдительность.

Правительство приняло решение, которым устанавливается порядок предоставления компенсаций проживающим в домах социального жилищного фонда одиноким пенсионерам за коммунальные расходы за газ, электроэнергию и воду. Согласно обоснованию, в домах социального жилищного фонда проживает более 250 человек, из которых 74 одинокие пенсионеры. Компенсация за коммунальные расходы одиноких пенсионеров будет осуществляться безналичным путем. По предварительным расчетам, каждый проживающий в домах социального жилищного фонда одинокий пенсионер ежемесячно тратит на коммунальные расходы в среднем 12 тыс драмов (за газ, воду и электричество вместе), что составляет 144 тыс драмов в год. В результате, будет смягчено социальное состояние одиноких пенсионеров, так как последние смогут потратить эти средства на удовлетворение других жизненно важных нужд.

Решением правительства планируется являющийся собственностью Армении и закрепленный за Комитетом по управлению государственным имуществом земельный участок площадью в 0.03724 га по адресу улица А.Наапета 22/1, город Берд, Тавушская область забрать у старшей школы Берда и передать в безвозмездное пользование образовательному фонду Симонян. Фонд будет использовать этот участок для реализации образовательной программы “Тумо на ладони” по созданию мобильного центра “Тумо”. Образовательная программа “Тумо на ладони” является частью программы “Центры творческих технологий Тумо”.

Никол Пашинян подчеркнул важность программы, особенно в контексте развития приграничных населенных пунктов. “Мы обсуждаем наши стратегии развития приграничных общин и населенных пунктов в целом. Очевидно одно: в основе всех наших стратегий лежит обязательный компонент - образовательный. Я убежден, что мы не можем добиться успеха в реализации какой-либо стратегии, в которой нет образовательного компонента. Конечно, вход “Тумо” в регион Берда очень важен”, - сказал глава правительства, напомнив, что идет также строительство центра “Тумо” в общине Кохб.

Еще одним решением правительства, на конкурсной основе будут отчуждены постройки и здания общей площадью 9905.21 кв. м по адресу Арабкир, улица Орбели 23, а также выделенный под их использование и обслуживание земельный участок площадью в 3.302955 га и земельный участок площадью в 0.004359 га. Отмеченные участки и постройки являются государственной собственностью и закреплены за Комитетом по управлению государственным имуществом министерства территориального управления и инфраструктур.

Правительство внесло дополнения в решение о регулировании отношений в связи с реализацией мероприятия “Обеспечение квартирами выпускников детских домов”. По предварительным оценкам, количество бенефициаров мероприятия составляет около 300 человек. По части 133 бенефициаров уже принято решение, они получили сертификаты по приобретения квартир, а около 50 из них уже приобрели квартиры. В течение следующей недели вопрос о предоставлении сертификатов 22 выпускникам будет передан на обсуждение в соответствующий комитет министерства. По различным причинам были отклонены заявки на получение сертификатов более 130 бенефициаров. Рассмотрев все заявки, министерство предложило в исключительном порядке предоставить сертификаты 24 бенефициарам.

Никол Пашинян отметил, что самым большим обязательством государства перед воспитанниками детских домов должно быть образование. “Понятно, что сейчас мы решаем другую проблему, но хочу обратить внимание на этот факт. Воспитанники детских домов должны получить такое образование, которое позволит в будущем обеспечить свое благополучие своим трудом, и люди не оказывались в тупике. К сожалению, мы часто видим случаи, когда люди попадают в тупик после того, как выпускаются из детских домов. Я ожидаю, что у нас будет совершенно новое внимание в сфере решения образовательных вопросов воспитанников детских домов”, - сказал премьер-министр.