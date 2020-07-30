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В ближайшее время состоится чартерный рейс авиакомпании “Армения” Краснодар- Ереван

В ближайшее время состоится чартерный рейс авиакомпании “Армения” Краснодар- Ереван

 Авиакомпания “Армения” 2 августа в 17:30 из Международного аэропорта города Краснодар осуществит чартерный рейс Краснодар-Ереван.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Генеральное консульство Армении в Ростове-на-Дону. Билеты на рейс можно приобрести в кассах ООО “Атлас Юг”. Стоимость билета - 11 700 рублей. Багаж может быть не более 23 кг (одна единица), ручная кладь - 8 кг (одна единица).  Детям до двух лет предоставляются бесплатные билеты (без багажа)”, - сообщили в консульстве и добавили, что граждане, пересекающие границу Армении, должны пройти обязательный 14-дневный режим самоизоляции по местам их проживания.


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