Турция не присоединится к военным действиям Азербайджана против Армении: депутат НС

По мнению члена парламентской фракции “Мой шаг”, эксперта по вопросам Азербайджана Татев Айрапетян, нынешнее руководство Турции не присоединится к широкомасштабным военным действиям Азербайджана против Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом Айрапетян высказалась на пресс-конференции 30 июля.

“Турция своими шагами, действиями, заявлениями четко проявляет себя как страна-противник”, - сказала он. С этой точки зрения, естественно, нам необходимо быть готовыми ко всему, но думаю, что нынешнее руководство Турции не совершит такой ошибки, поскольку активность Турции является угрозой безопасности не только для Армении, но и для других стран региона”, - сказала Айрапетян.

Вооруженные силы Турции и Азербайджана начали совместные широкомасштабные военные учения на территории Нахичевана, которые продлятся до 10 августа.

Норайр Шогикян