Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июль

Арсен Григорян и проект “Армянские песенники” посвятили песню Армянской армии

Арсен Григорян и проект “Армянские песенники” посвятили песню Армянской армии

Народный певец, заслуженный артист Армении Арсен Григорян - Мро и проект “Армянские песенники”, в составе которого Давид Хачатрян, Айк Аветисян и Гарник Геворкян, представили видеоролик песни “Чтобы наши горы не остались бы без хозяев”.

Песню и видеоролик они посвятили Армянской армии.

Автор песни - Рубен Ахвердян, режиссер видеоклипа - Арсен Григорян, оператор-постановщик -Андран Манташян, монтаж - Seducation, аранжировку осуществил Айк Навасардян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации