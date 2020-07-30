Арсен Григорян и проект “Армянские песенники” посвятили песню Армянской армии

Народный певец, заслуженный артист Армении Арсен Григорян - Мро и проект “Армянские песенники”, в составе которого Давид Хачатрян, Айк Аветисян и Гарник Геворкян, представили видеоролик песни “Чтобы наши горы не остались бы без хозяев”.

Песню и видеоролик они посвятили Армянской армии.

Автор песни - Рубен Ахвердян, режиссер видеоклипа - Арсен Григорян, оператор-постановщик -Андран Манташян, монтаж - Seducation, аранжировку осуществил Айк Навасардян.