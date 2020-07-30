Посол Республики Армении в Аргентине о карабахском конфликте

Посол Армении в Аргентине (по совместительству в Уругвае, Чили, Перу, Парагвае) Эстера Мкртумян дала интервью парагвайской газете “La Nación”.

Как передает «Арменпресс», в предисловии к интервью отмечается, что с 12 июля на северо-востоке Армении в результате нападения вооруженных сил Азербайджана на Тавушскую область Армении наблюдается напряженная ситуация. В интервью “La Nación” Эстера Мкртумян обратилась к причине возникновения конфликта и отметила, что сложившаяся ситуация угрожает стабильности не только стран, вовлеченных в конфликт, но и всего Ближнего Востока.

Вопрос: Как возник конфликт, в результате которого армянские села подверглись еще одному нападению?

Эстера Мкртумян: Конфликт начался еще за несколько лет до распада Советского Союза. В феврале 1988 г. Верховный совет Нагорно-Карабахской автономной области Южного Кавказа принял конституционное решение, требующее передачи юрисдикции от Советского Азербайджана Советской Армении. Основное население этой автономной области были армяне христиане. На протяжении тысячелетий армяне на этой территории составляли большинство. Насильственная реакция Азербайджана на территории всей страны привела к этническим чисткам в отношении армянских христиан и к ряду преследований и погромов с перспективой геноцида. Население Азербайджана турецкой идентичности, исповедует ислам, является носителем того же языка и той же культуры, что и Турция. И Азербайджан всегда пользуется безоговорочной поддержкой Турции. Армяне, во имя своего права на самоопределение, встали на защиту своего района и 2 сентября 1991 года, до распада СССР, провозгласили независимость Нагорного Карабаха. Началась война, в результате которой погибли тысячи людей. В мае 1994 г. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах подписали соглашение о перемирии, которое контролируется Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта же организация основала Минскую группу при сопредседательстве США, России и Франции как представителя ЕС, которая более 25 непрерывно прилагает большие усилия для ведения переговоров по мирному урегулированию конфликта. Это единственный конфликт, в переговорный процесс которого вовлечены посреднические организации, наделенные международным мандатом ООН и действующие под его эгидой. Однако, Азербайджан, параллельно своей военной риторике и гонке вооружений, постоянно нарушает режим прекращения огня на линии соприкосновения Нагорного Карабаха. Однако с 12 июля нападения Азербайджана с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов направлены непосредственно на границу с Арменией, на Тавушскую область Армении.

Вопрос: Была ли угроза нападения на Армянскую АЭС?

Эстера Мкртумян: Да, хотя это и может показаться невероятным. Нет прецедентов угрозы нападения на АЭС, поскольку такие станции служат для производства электрической энергии. Международное сообщество, хорошо представляя, какой может быть экологическая и гуманитарная катастрофа в результате подобного нападения, крайне обеспокоено угрозами Министерства обороны Азербайджана. Эта страна стоит перед серьезными внутренними проблемами. Она управляется режимом династии, которая не уважает законы демократии и права человека, а экономические проблемы, возникшие в результате падения цен на нефть основного источника дохода, привели к тому, что руководство страны решило отвлечь волну народного недовольства к внешним проблемам, стимулирующим националистические настроения.

Вопрос: Есть ли опасения по поводу эскалации ситуации?

Эстера Мкртумян: Самые современные виды вооружения, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил, у международного сообщества всегда вызывают опасения еще большего обострения ситуации. Проблема становится острее при открытой поддержке Турции. Она посредством своего президента, а также министров иностранных дел и обороны подтвердила свою полную и безоговорочную солидарность с Азербайджаном. Не следует забывать, что Турция осуществила первый геноцид 20-го века, убив полтора миллиона армянских христиан, совершив преступление против человечества, которое она до сих пор не признала.

Вопрос: Как Вы можете объяснить это военное вторжение в контексте эпидемии COVID-19?

Эстера Мкртумян: Агрессивные действия Азербайджана полностью противоречат недавнему призыву Генерального секретаря ООН о всеобщем прекращении огня в контексте борьбы с COVID-19. Международное сообщество, которое представляет Минская группа, при активном участии стран-сопредседателей прилагает значительные усилия во благо прекращения военных действий. И Папа Франциск призвал к установлению мира на армяно-азербайджанской границе.

Вопрос: Какова позиция Дональда Трампа в связи с этим кризисом?

Эстера Мкртумян: Позиции не бывают личными, однако те три страны, которые выступают в качестве посредника в мирных переговорах, в том числе и США, едины во мнении о необходимости достижения урегулирования конфликта только мирными путями, сохраняя три основополагающих принципа - избегать применения силы и угроз применения силы, уважать право на самоопределение и территориальную целостность.

Вопрос: Какое влияние может иметь этот конфликт в регионе?

Эстера Мкртумян: Этот конфликт угрожает безопасности не только вовлеченных стран, но и всего региона Ближнего Востока. Это является частью военно-политической политики Турции, поскольку она проводит военные действия не только в двух соседних странах, таких как Сирия и Ирак, но и направила вооруженные силы в Ливию, тем самым дестабилизируя и восточную часть Средиземноморья. Последствия конфликта зависят от усилий компетентных органов, направленных на предотвращение дальнейшей эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.