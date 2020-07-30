Тропический шторм, получивший имя "Исаиас", сформировался в Атлантическом океане, недалеко от Пуэрто-Рико, и движется в северо-западном направлении, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Скорость порывов ветра в районе нахождения шторма достигает 80 километров в час, шторм движется со скоростью 28 километров в час,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторое ослабление, вероятнее всего, произойдет, когда центр шторма пройдет Гаити, к пятнице вновь ожидается усиление", - говорится в сообщении центра.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.