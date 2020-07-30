Саперы гуманитарной миссии Армении в Сирии разминировали территорию в 205 087 кв/м

Саперы 5-й группы гуманитарной миссии Армении в Сирийской Арабской Республике в июле разминировали территорию в 19 878 кв/м. С начала миссии разминировано 205 087 кв/м, из которых сирийским властям были выданы сертификаты на 142 000 кв/м.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Центр гуманитарного разминирования и экспертизы.

“В июле обнаружено 14 кассетных боеприпасов типа ШОАБ, 13 неразорвавшихся снарядов калибра 120 мм, 6 авиационных боеприпасов ОА-2,5, 4 самодельных взрывных устройства, 1 противотанковый TM-62П, 2 ВОГ 17. Врачи 5-й гуманитарной группы в условиях эпидемических ограничений оказали медицинскую помощь 1 713 местным жителям. С первого дня миссии - 15 485”, - сообщают в центре.

В июле 5-я медицинская группа вместе с руководящим составом приняла участие в мероприятии открытия медицинского центра “Бетель” Армянской евангелистской общины, во время которого глава общины высокочтимый Арутюн Селимян поблагодарил армянских врачей за ежедневную медицинскую помощь. Медицинская группа, согласно сложившейся доброй традиции, передала медучреждениям Алеппо, в частности, медцентру “Дарманатун”, необходимые медицинские принадлежности.

Группа, осуществляющая гуманитарную миссию в Сирии, в июле приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню памяти Патриарха Нерсеса, в этнографических мероприятиях, организованных театром “Амазгаин”.

22 июля воспитанники детского дома “Национальный приют” армянской общины Алеппо, в сопровождении членов правления Креста помощи Сирии, посетили место постоянной дислокации гуманитарной миссии Армении. Приветствуя прибывших в Алеппо армянских специалистов, администрация КПС пожелала гуманитарной группе успехов в осуществлении их работ. Воспитанникам детского дома были вручены подарки.

Специалисты группы, осуществляющей гуманитарную миссию, необходимые средства и продукты питания передали и “Армянскому дому престарелых” и воспитанникам детского дома армянской общины Алеппо.

На территории постоянной дислокации гуманитарной группы ежедневно проводятся профилактические мероприятия по борьбе с эпидемией COVID-19. Несмотря на ограничения и трудности, связанные с эпидемией в Алеппо, гуманитарная группа продолжает успешно выполнять свою миссию.