Плановые отключения газа в Ереване, Ванадзоре и в общине Воскеваз Арагацотнской области

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 31-го июля с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение потребителей многоквартирных домов по ул. Нор Ареш 15 и 192 по улице Мурацана административного района Эребуни г. Еревана. С 11:00 до 14:00 газопотребителей домов по улицам Раффи, Маштоца и Кирпичников города Ванадзор Лорийской облсти. с 09:00 до 18:00 газоснабжение газопотребителей общины Воскеваз Арагацотнской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности. Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.