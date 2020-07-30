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В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией

В Ливане считают важным развивать промышленное сотрудничество с Сирией

Министерства промышленности Ливана и Сирии должны провести прямые переговоры для развития продовольственных мощностей и фармацевтики вопреки всестороннему давлению ряда стран, заявил в интервью сирийскому государственному телеканалу "Сурия" министр промышленности Ливана Имад Хабаллах.

"Правительство и министерство промышленности в частности рассматривает направления развития сотрудничества с Сирией. Мы рассчитываем на прямую встречу министерств промышленности Сирии и Ливана в ближайшее время", - сказал министр,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ливанский министр отметил, что ливанская сторона рассчитывает на развитие совместной с САР работы в области пищевой промышленности, текстиля и фармацевтики.

По словам Хабаллаха, в ливанском минпроме с нетерпением ждут возможности встретиться с сирийскими коллегами, в том числе министром транспорта, для обсуждения развития транзита из Ливана в Иорданию и Ирак через САР.


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