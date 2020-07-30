Эксперты: спрос на ювелирные изделия в мире во II квартале упал до рекордного минимума

Глобальный спрос на ювелирные изделия из золота во II квартале 2020 года упал на 53% - до беспрецедентно низкого уровня в 251 тонну. Это связано с нестабильностью в мире из-за COVID-19 и высокими ценами на золото, следует из отчета Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) "Динамика спроса на золото".

По итогам I полугодия спрос на ювелирные изделия в мире снизился практически вдвое - до 572 тонн. Мировые рынки в этот период переживали ограничительные меры из-за пандемии, а потребителей сдерживали высокие цены на золото и снижение доходов, указывается в отчете,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

При этом сроки восстановления спроса на ювелирные изделия пока неясны и их достаточно трудно предсказать, сообщил ТАСС директор по взаимодействию с рынками WGC Джон Маллиган. Этот вопрос зависит от многих факторов: укрепления экономики и доверия потребителей, большего оптимизма в отношении доходов и покупательной способности, стабильности в местных ценах на золото и большей доступности продукции из золота.

"Когда по крайней мере некоторые из этих факторов станут сигнализировать о возможном восстановлении, вероятно, будет наблюдаться неудовлетворенный спрос, который поддержит рынки ювелирных изделий. Но существенного восстановления в краткосрочной перспективе не ожидается", - подчеркнул Маллиган.