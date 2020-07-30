Правительство приняло решение, согласно которому будут возмещены коммунальные платежи одиноких пенсионеров, проживающих в социальных домах жилищного фонда. По состоянию на январь 2020 года это 74 пенсионера (возможны изменения).

Министр труда и социальных вопросов Заруи Батоян отметила, что согласно предварительным подсчетам (за основу был взят усредненный показатель за потребленные за последние два года природный газ, электрическую энергию и воду), каждый одинокий пенсионер ежемесячно платит в среднем 12 000 драмов. В случае полной компенсации на одного пенсионера ежегодно потребуется 144 000 драмов, в расчете на 74 - 10 656 000 драмов в год.

По сообщению «Арменпресс», премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что речь идет о людях, проживающих в домах социального жилищного фонда, и поинтересовался, полной ли будет компенсация.

В ответ Заруи Батоян сказала, что в средние расчеты - 12 000 драмов в месяц. Мы считаем, что этого достаточно для полной компенсации, и ежегодно правительство будет пересмотривать размер компенсации”, - сказала министр.