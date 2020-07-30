Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Марокко
12:05, 30 Июль, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Королевства Марокко Мухаммаду VI в связи с национальным праздником страны - Днем интронизации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
Президент Саркисян, в частности, выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, сотрудничество между Арменией и Марокко будет прогрессировать во благо двух народов.
Президент пожелал Мухаммаду VI крепкого здоровья и всех благ, а народу Марокко - прочного мира и благоденствия.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен