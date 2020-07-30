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Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Марокко

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Марокко

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Королевства Марокко Мухаммаду VI в связи с национальным праздником страны - Днем интронизации. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Саркисян, в частности, выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, сотрудничество между Арменией и Марокко будет прогрессировать во благо двух народов.

Президент пожелал Мухаммаду VI крепкого здоровья и всех благ, а народу Марокко - прочного мира и благоденствия.


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