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Романос Петросян освобожден от должности губернатора, он будет назначен министром окружающей среды

Романос Петросян освобожден от должности губернатора, он будет назначен министром окружающей среды

Решением правительства Романос Петросян освобожден от должности губернатора Котайкской области, он будет назначен министром окружающей среды.

Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил, что он принял решение назначить Романоса Петросяна министром.

“Поэтому и принято это решение. Сегодня я подпишу соответствующее ходатайство и отправлю его президенту”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр поблагодарил Ваге Джилавяна за исполнение обязанностей министра и за проделанную работу.


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