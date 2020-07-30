Романос Петросян освобожден от должности губернатора, он будет назначен министром окружающей среды
11:57, 30 Июль, 2020
Решением правительства Романос Петросян освобожден от должности губернатора Котайкской области, он будет назначен министром окружающей среды.
Как передает «Арменпресс», на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян отметил, что он принял решение назначить Романоса Петросяна министром.
“Поэтому и принято это решение. Сегодня я подпишу соответствующее ходатайство и отправлю его президенту”, - сказал Пашинян.
Премьер-министр поблагодарил Ваге Джилавяна за исполнение обязанностей министра и за проделанную работу.
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