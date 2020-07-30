Комиссия по предотвращению коррупции проверила добропорядочность кандидатов в члены ВСС

Комиссия по предотвращению коррупции сообщает, что, согласно Закону Республики Армения “О Комиссии по предотвращению коррупции”, а также Конституционному закону “Судебный кодекс Республики Армения”, комиссия представила в судебный департамент Республики Армения заключения о добропорядочности, составленные на кандидатов в члены Высшего судебного совета Степана Кароевича Микаеляна и Гора Гагиковича Акопяна. Как передает «Арменпресс», комиссия также уведомила, что 22 июля 2020 года на официальном сайте правительства Республики Армения была опубликована информация о предстоящем 31 июля 2020 года всеобщем собрании судей по выборам на вакантное место судьи Высшего судебного совета. Выдвинуты следующие кандидаты: 1) Антонян Сурен Рафикович, 2) Акопян Гор Гагикович, 3) Микаелян Степан Кароевич. Однако комиссия получила заключения о добропорядочности лишь на двух кандидатов.

Следовательно, комиссия сообщает о факте непредставления заключения о добропорядочности на третьего кандидата - Сурена Рафиковича Антоняна.