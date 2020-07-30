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Япония предоставит Армении грант на приобретение машин скорой помощи

Япония предоставит Армении грант на приобретение машин скорой помощи

Правительство одобрило законодательную инициативу проекта Закона Республики Армения “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Японии о предоставлении гранта “Экономическое и социальное развитие”, подписанного 30 июня 2020 года в Ереване.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, Соглашение о предоставлении гранта “Экономическое и социальное развитие” является результатом переговоров между правительствами Армении и Японии. Цель программы - развитие экономического сотрудничества с Японией и стимуляция экономического и социального развития Республики Армения.

Согласно соглашению, правительство Японии предоставит правительству Армении грант в размере четырехсот миллионов японских иен, в рамках которого армянская сторона считает целесообразным приобрести автомобили скорой помощи (4WD) и мобильную медицинскую клинику, которые с целью оказания населению медицинской помощи будут использованы в областях Армении, в частности, в горных районах.

Наличие вышеуказанных машин будет способствовать улучшению здравоохранения республики, в частности, в областях и повышению доступности медицинской помощи.

Учитывая вышесказанное, Министерство здравоохранения Армении ратификации соглашения придает важное значение.


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