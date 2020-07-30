Япония предоставит Армении грант на приобретение машин скорой помощи

Правительство одобрило законодательную инициативу проекта Закона Республики Армения “О ратификации Соглашения между Правительством Республики Армения и Правительством Японии о предоставлении гранта “Экономическое и социальное развитие”, подписанного 30 июня 2020 года в Ереване.

Как передает «Арменпресс», согласно обоснованию решения, Соглашение о предоставлении гранта “Экономическое и социальное развитие” является результатом переговоров между правительствами Армении и Японии. Цель программы - развитие экономического сотрудничества с Японией и стимуляция экономического и социального развития Республики Армения.

Согласно соглашению, правительство Японии предоставит правительству Армении грант в размере четырехсот миллионов японских иен, в рамках которого армянская сторона считает целесообразным приобрести автомобили скорой помощи (4WD) и мобильную медицинскую клинику, которые с целью оказания населению медицинской помощи будут использованы в областях Армении, в частности, в горных районах.

Наличие вышеуказанных машин будет способствовать улучшению здравоохранения республики, в частности, в областях и повышению доступности медицинской помощи.

Учитывая вышесказанное, Министерство здравоохранения Армении ратификации соглашения придает важное значение.