В Армении подтверждено 259 новых случаев COVID-19: выздоровели 542 человека, скончались 5

В Армении по состоянию на 30 июля всего подтверждено 38 196 случаев COVID-19, 28 366 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 877 пациентов. За последние 24 часа было проведено 1 374 теста, а в общем счете 161 754.

Выявлено 259 новых случаев заражения, 542 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 728 летальных исходов (увеличились на 5).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 75, 83, 83 лет и женщины 90 и 55 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 225 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян