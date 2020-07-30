Матч “Урарту” - ЦСКА не состоится

Товарищеский матч “Урарту” - ЦСКА, ожидаемый на новом этапе чемпионата Армении по футболу, не состоится.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что “Урарту” проведет контрольный матч с ЦСКА. Однако принято решение об отмене этой встречи.

Добавим, что следующий контрольный матч “Урарту” проведет 6 августа на своем поле. Соперником “Урарту” будет “Пюник”. Матч начнется в 19:00.

Подготовила Варвара Айрапетян