Матч “Урарту” - ЦСКА не состоится
10:40, 30 Июль, 2020
Товарищеский матч “Урарту” - ЦСКА, ожидаемый на новом этапе чемпионата Армении по футболу, не состоится.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что “Урарту” проведет контрольный матч с ЦСКА. Однако принято решение об отмене этой встречи.
Добавим, что следующий контрольный матч “Урарту” проведет 6 августа на своем поле. Соперником “Урарту” будет “Пюник”. Матч начнется в 19:00.
Подготовила Варвара Айрапетян
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