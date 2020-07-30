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Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях в 11 гектаров

Пожарные-спасатели потушили пожары на территориях в 11 гектаров

В Национальный Центр кризисного управления СС МЧС Армении 29 июля поступило 16 сигналов о пожарах, охватывающих около 200 кв / м и более на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

В частности:

В Ереване: в административном районе Канакер-Зейтун - 2 000 кв/м, в административном районе Эребуни - 3 га, в Шенгавите - 3 400 кв/м, в Давиташене - 8 000 кв/м, 5 000 кв/м, в административном районе Аван - 400 кв/м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 500 кв/м;

В городе Арташат Араратской области - 5 000 кв/м, 4 га, 5 000 кв/м, в селе Дарбник - около 500 кв/м, в селе Шаумян - около 300 кв/м, в селе Мармарашен - 6 000 кв/м;

В городе Эчмиадзин Армавирской области - 200 кв/м, в городе Армавир - 1 га;

В городе Капан Сюникской области - около 500 кв/м.

Пожарные-спасатели локализовали и потушили пожары.


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